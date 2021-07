Cannavaro: «Donnarumma il nostro fuoriclasse. E sulla Serie A dico che…» (Di sabato 17 luglio 2021) Fabio Cannavaro ha parlato a Tuttosport dell’Italia Campione d’Europa, dei suoi campioni e della Serie A e dei suoi tecnici Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia Campione del Mondo in Germania nel 2006 e Pallone d’Oro, ha rilasciato un’interessante intervista a Tuttosport. ITALIA – «Il nostro fuoriclasse è Donnarumma. Pensare che c’era chi lo riteneva un portiere nella norma. Ha una sicurezza spaventosa. Ora è al Psg, ma almeno potremo godercelo in Nazionale». PALLONE D’ORO – «Non credo lo vincerà uno della squadra di Mancini. Messi ha fatto una Copa America straordinaria, se lo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Fabioha parlato a Tuttosport dell’Italia Campione d’Europa, dei suoi campioni e dellaA e dei suoi tecnici Fabio, capitano dell’Italia Campione del Mondo in Germania nel 2006 e Pallone d’Oro, ha rilasciato un’interessante intervista a Tuttosport. ITALIA – «Il. Pensare che c’era chi lo riteneva un portiere nella norma. Ha una sicurezza spaventosa. Ora è al Psg, ma almeno potremo godercelo in Nazionale». PALLONE D’ORO – «Non credo lo vincerà uno della squadra di Mancini. Messi ha fatto una Copa America straordinaria, se lo ...

