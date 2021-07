VinciCasa oggi 16 luglio 2021 | i numeri vincenti estratti stasera

(Di venerdì 16 luglio 2021)16. EstrazioneVinci Casa: torna puntuale anche, venerdì 16, l’appuntamento con idella combinazione vincente, in diretta liveper il concorso giornaliero. Il Corriere della Città, come per gli altri concorsi nazionali, seguirà le estrazioni diin diretta su questa pagina. Vi ricordiamo infatti che Il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni del Million Day e del Simbolotto: il primo è il ...

Advertising

CorriereCitta : #VinciCasa oggi #16luglio 2021: i numeri vincenti estratti stasera - controcampus : #VinciCasa #16Luglio2021 ?? #Estrazione ? numeri vincenti ? - CorriereCitta : #VinciCasa oggi #15luglio 2021: i numeri vincenti estratti stasera - CorriereCitta : #VinciCasa oggi #14luglio 2021: i numeri vincenti estratti stasera - CorriereCitta : #VinciCasa oggi #13luglio 2021: i numeri vincenti estratti stasera -

Ultime Notizie dalla rete : VinciCasa oggi

Anche all' estrazione16 luglio 2021 in tanti proveranno nuovamente ad aggiudicarsi la casa dei propri desideri al costo di 2. Avere consapevolezza delle proprie probabilità di vincita è ...I numeri estratti stasera al concorso 196/2021 si conosceranno alle 20,00 grazie all'aggiornamento live dell'estrazionedi. Anche di giovedì si gioca con Win for Life di Sisal. L'appuntamento con la fortuna è quotidiano ed anche d'estate si terrà puntuale e regolare. Chi ha preso parte al concorso di ...Nel Concorso Win for Life VinciCasa n° 196 di giovedì 15 luglio 2021 il '5' manca e sono sei i '4' che sfiorano il successo.Il 17 giugno scorso, il VinciCasa ha portato fortuna ad un giocatore di Battipaglia, in provincia di Salerno. Il fortunato vincitore ha centrato tutta la combinazione estratta formata dai numeri 10 – ...