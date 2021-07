Viabilità: A12 rampe pronte, Morelli (Mims) 'tempi rispettati' (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Avevamo annunciato l'apertura delle rampe entro luglio ed eccoci qui: dalle parole ai fatti". Ad affermarlo in una nota è Alessandro Morelli, Vice Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel corso della cerimonia di inaugurazione delle nuove rampe dell'A12 a Ceparana, in provincia della Spezia. "Quella di oggi è una giornata importante che – continua Morelli – riporta inevitabilmente alla memoria il tragico crollo del ponte di Albiano ed i tanti sacrifici affrontati dalle comunità locali e dalle imprese, messe a dura prova dalla perdita di un collegamento strategico. Grazie ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Avevamo annunciato l'apertura delleentro luglio ed eccoci qui: dalle parole ai fatti". Ad affermarlo in una nota è Alessandro, Vice Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel corso della cerimonia di inaugurazione delle nuovedell'A12 a Ceparana, in provincia della Spezia. "Quella di oggi è una giornata importante che – continua– riporta inevitabilmente alla memoria il tragico crollo del ponte di Albiano ed i tanti sacrifici affrontati dalle comunità locali e dalle imprese, messe a dura prova dalla perdita di un collegamento strategico. Grazie ...

