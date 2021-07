Variante Delta, impennata Rt (da 0,66 a 0,91): sale anche l'incidenza dei contagi (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono tornati a salire i contagi. Ieri, giovedì 15 luglio, sono stati 2455. Un dato che non si vedeva dal 2 giugno, quando i casi erano 2897. La Variante Delta ha portato a... Leggi su ilmattino (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono tornati a salire i. Ieri, giovedì 15 luglio, sono stati 2455. Un dato che non si vedeva dal 2 giugno, quando i casi erano 2897. Laha portato a...

Advertising

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - RobertoBurioni : La variante Delta causa una malattia più grave? No. E' molto più contagiosa e questo può spiegare tutte le sue cara… - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - the_bud_ita : @koore44354831 @bidimensionale @Scacciavillani E in Inghilterra che sono ripresi i contagi, terra da cui è partita… - Antofermz : RT @pbecchi: Perché nessun giornale ha il coraggio di pubblicare questi dati ?Perché questi dati smontano la loro narrazione sui vaccini e… -