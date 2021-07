Variante Delta, il Paese torna in rosso: dati preoccupanti (Di venerdì 16 luglio 2021) Variante Delta, a causa della diffusione della mutazione del virus il Paese torna in zona rossa: dati preoccupanti. Variante Delta (via Ministero della Salute)L’Europa era tutta verde fino alla settimana scorsa secondo i dati della mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Una zona che riguardava quasi tutta l’Europa occidentale ad eccezione della Penisola Iberica. tornano però in arancione la Francia, nelle regioni meridionali e nell’area metropolitana di Parigi, in ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 16 luglio 2021), a causa della diffusione della mutazione del virus ilin zona rossa:(via Ministero della Salute)L’Europa era tutta verde fino alla settimana scorsa secondo idella mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). Una zona che riguardava quasi tutta l’Europa occidentale ad eccezione della Penisola Iberica.no però in arancione la Francia, nelle regioni meridionali e nell’area metropolitana di Parigi, in ...

Advertising

ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - RobertoBurioni : La variante Delta causa una malattia più grave? No. E' molto più contagiosa e questo può spiegare tutte le sue cara… - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - Aleohoh69 : RT @ALFO100897: Ricciardi: “variante Delta buca i vaccini, vaccinare al più presto”. Ricciardi: '...La variante Delta buca i vaccini ma bi… - UninPorARGENTI1 : RT @ALICIAERAZO: E ALLORA,COME LA METTIAMO CON VOI FESSI CHE CONTINUATE A FARVI INOCULARE IL SIERO SPERIMENTALE? SVEGLIATEVI ITALIANI SVEGL… -