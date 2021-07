Uccideva bambini dopo averne bevuto il sangue: arrestato il 'vampiro' (Di venerdì 16 luglio 2021) Orrore in Kenya, dove la polizia ha arrestato un uomo accusato dell'omicidio di almeno dieci minorenni. Il 20enne Masten Milimo Wanjala ha ammesso di aver ucciso a freddo i bambini, rivelando dettagli ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 luglio 2021) Orrore in Kenya, dove la polizia haun uomo accusato dell'omicidio di almeno dieci minorenni. Il 20enne Masten Milimo Wanjala ha ammesso di aver ucciso a freddo i, rivelando dettagli ...

