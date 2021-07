Tutti i dettagli delle nozze del principe Carlo e di Lady Diana in un nuovo documentario (Di venerdì 16 luglio 2021) Era il 29 luglio del 1981 quando il principe Carlo prendeva in moglie una Lady Diana appena ventenne. Conosciamo Tutti la miseria e il dolore che sarebbero seguiti. Ma in quel giorno magico, è apparso tutto come una favola che si avverava. Per celebrare quello che oggi sarebbe il 40° anniversario di nozze andrà in onda un nuovo documentario televisivo intitolato The Wedding Of The Century. Con la voce narrante di Angela Rippon, porterà in luce dei video inediti restaurati e racconterà Tutti i dettagli del matrimonio. Il ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 luglio 2021) Era il 29 luglio del 1981 quando ilprendeva in moglie unaappena ventenne. Conosciamola miseria e il dolore che sarebbero seguiti. Ma in quel giorno magico, è apparso tutto come una favola che si avverava. Per celebrare quello che oggi sarebbe il 40° anniversario diandrà in onda untelevisivo intitolato The Wedding Of The Century. Con la voce narrante di Angela Rippon, porterà in luce dei video inediti restaurati e racconteràdel matrimonio. Il ...

Advertising

3BMeteo : #Terremoto in #Umbria poco fa #16luglio - SignorPolpo : RT @cagliariturismo: ?? Il grande #ciclismo internazionale arriva a #Cagliari: approda in città la carovana della #SettimanaCiclisticaItalia… - Comune_Cagliari : RT @CTM_Cagliari: 16-17-18 luglio 2021 Settimana Ciclistica Italiana, deviazione linee CTM. Tutti i dettagli qui: - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Opera ?? 16-20-23-24 luglio e dal 28 al 31 luglio ?? dalle 20:00 alle 00:00 ?? In caso di necessità verr… - Federvolley : #EuroVolleyU17M ?? Anche gli #azzurrini ???? domani in campo in semifinale contro la #Russia ???? @cresta_monica: 'D… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti dettagli Dread Hunger arriverà questo autunno: ecco tutti dettagli Tech Princess Parte il mercato del carbonio cinese, prezzo della CO2 a 8 dollari Secondo Caijing, il nuovo ETS cinese era stato messo in stand-by per dare modo agli ufficiali di limare gli ultimi dettagli. Uno su tutti: procedere con un nuovo giro di ispezioni e controlli sui dati ...

Nicolas Cage non sarà più Joe Exotic Amazon ha fatto marcia indietro sul progetto: ecco tutti i dettagli. Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi ...

Secondo Caijing, il nuovo ETS cinese era stato messo in stand-by per dare modo agli ufficiali di limare gli ultimi dettagli. Uno su tutti: procedere con un nuovo giro di ispezioni e controlli sui dati ...Amazon ha fatto marcia indietro sul progetto: ecco tutti i dettagli. Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi ...