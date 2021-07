Tokyo 2021 | il presidente del CIO Thomas Bach in visita ad Hiroshima

(Di venerdì 16 luglio 2021) Proprio quest’oggi è entrata in vigore la tregua delle Nazioni Unite per i Giochi Olimpici die ildel CIOne ha approfittato per fare unaad, la città della pace, per un incontro in cui il numero uno dello sport mondiale ha incrociato un gruppo di manifestanti. Durante il suo discorso, a proposito della ha dichiarato che: “Questa risoluzione è stata adottata per consenso da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Chiede la cessazione delle ostilità ed esorta gli Stati membri delle Nazioni Unite a garantire ...

ilpost : In che orari saranno le Olimpiadi - repubblica : Tokyo 2020, nella capitale dei divieti che aspetta i Giochi e si blinda - Agenzia_Ansa : Un atleta olimpico ugandese, il sollevatore di pesi Julius Ssekitoleko, di 20 anni, è scomparso, non è nel suo albe… - zazoomblog : Il giovane sollevatore di pesi scomparso prima di Tokyo 2020 - #giovane #sollevatore #scomparso - Lodamarco1 : RT @RaiSport: ?? #Errani terza italiana a ottenere il #passolimpico Assieme alla romagnola presenti ai Giochi anche #Giorgi e #Paolini ?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2021

Questi i principali argomenti trattati con il Presidente Giovanni Malagò alla vigilia della partenza perper le Olimpiadi 2020 . Uno sguardo tutto tondo al mondo dello sport dilettantistico in ......che hanno tenuto compagnia al pubblico italiano nella serata del 15 luglio. Rai2: Squadra Speciale Cobra 11 1.101.000 spettatori pari al 6.1% di share. Italia 1: The Fast and the Furious:...Gianmarco Tamberi si appresta a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove insegue una medaglia nel salto in alto. L'azzurro non aveva potuto partecipare all'ultima edizione dei Giochi a causa di ...L'ugandese Ssekitoleko è scomparso dal ritiro pre olimpico in Giappone. L'atleta non si è presentano ai test quotidiani anti Covid.