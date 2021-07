Seat Arona - Al volante del restyling - VIDEO (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel 2017, quando ha debuttato sul mercato, la Seat Arona è piaciuta fin da subito per lo stile, le sue misure a prova di città e la qualità tedesca. Oggi, con il restyling di metà carriera, non cambia registro, ma affina il tiro con nuovi dettagli e tecnologie aggiornate. Sono bastati pochi accorgimenti per centrare l'obiettivo. Come i fendinebbia circolari, ora posizionati sotto i fari principali, o il nuovo paraurti con prese d'aria triangolari di maggiori dimensioni. Lo sguardo, poi, tipico del marchio, vanta proiettori full Led di serie. Al posteriore sono comparsi il lettering in corsivo del modello (come ormai su tutta la gamma ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 16 luglio 2021) Nel 2017, quando ha debuttato sul mercato, laè piaciuta fin da subito per lo stile, le sue misure a prova di città e la qualità tedesca. Oggi, con ildi metà carriera, non cambia registro, ma affina il tiro con nuovi dettagli e tecnologie aggiornate. Sono bastati pochi accorgimenti per centrare l'obiettivo. Come i fendinebbia circolari, ora posizionati sotto i fari principali, o il nuovo paraurti con prese d'aria triangolari di maggiori dimensioni. Lo sguardo, poi, tipico del marchio, vanta proiettori full Led di serie. Al posteriore sono comparsi il lettering in corsivo del modello (come ormai su tutta la gamma ...

Advertising

Motor1italia : Seat Arona, 150 CV per provare il restyling del crossover spagnolo - infoitscienza : Seat Arona restyling: primo contatto su strada, interni, motore e prezzi - - infoitscienza : Seat Ibiza e Arona restyling 2021: prima prova, prezzi, allestimenti - ABMnewscom : Nuove SEAT Ibiza e Arona, pronte per l’arrivo sul mercato con l’inizio della produzione - SeatComotors : Nuova SEAT Arona ti aspetta in Comotors a Erba?? -