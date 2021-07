"Se ti vaccini rischi la vita" però proteggi i più fragili Non solo Israele, i Paesi più coperti tornano in lockdown (Di venerdì 16 luglio 2021) La prima cosa che dovrebbe sorprendere l’osservatore disincanto e libero da pregiudizi ideologici è che nonostante la vaccinazione di massa in corso ci sia una esplosione di contagi soprattutto nei Paesi con più vaccinati come il Regno Unito. In questi giorni si è arrivati fino a 50mila casi al giorno in Inghilterra, ad esempio, e l’anno scorso in luglio erano meno di 1,000. È vero che si fanno circa 4 o 5 volte più tamponi dell’anno scorso, ma qui parliamo di 50 volte di più e anche rispetto a inizio anno l’aumento è impressionante Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 luglio 2021) La prima cosa che dovrebbe sorprendere l’osservatore disincanto e libero da pregiudizi ideologici è che nonostante la vaccinazione di massa in corso ci sia una esplosione di contagi soprattutto neicon più vaccinati come il Regno Unito. In questi giorni si è arrivati fino a 50mila casi al giorno in Inghilterra, ad esempio, e l’anno scorso in luglio erano meno di 1,000. È vero che si fanno circa 4 o 5 volte più tamponi dell’anno scorso, ma qui parliamo di 50 volte di più e anche rispetto a inizio anno l’aumento è impressionante Segui su affaritaliani.it

