Sciopero di 8 ore in tutto il gruppo Whirlpool il 22 luglio

(Di venerdì 16 luglio 2021) "Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm insieme al coordinamento sindacale dihanno deciso unodi 8 ore, diil, con manifestazione nazionale a Roma per giovedi' 22 ...

Advertising

SScavazzin : RT @FIMCislStampa: #Whirlpool: ?? sciopero 8 ore il #22luglio e manifestazione nazionale a Roma - Massimi47715989 : Whirlpool: sciopero 8 ore in tutto il gruppo il 22 luglio - Ultima Ora - ANSA - tvbusiness24 : #Whirlpool, i lavoratori scendono in piazza il 22 luglio. Previsto sciopero di 8 ore - infoitinterno : Whirlpool, sciopero di otto ore il 22 luglio - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Vertenza Gkn: lunedì 19 luglio sciopero generale provinciale di 4 ore ' -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero ore

ANSA Nuova Europa

"Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm insieme al coordinamento sindacale di Whirlpool hanno deciso unodi 8, di tutto il gruppo, con manifestazione nazionale a Roma per giovedi' 22 luglio". Cosi' le tre organizzazioni sindacali in una nota. "Le lavoratrici e i lavoratori Whirlpool saranno ...MEZZI MILANO: I MOTIVI DELLA PROTESTA Lodi 24di AL Cobas è stato indetto " contro la liberalizzazione - privatizzazione del TPL; contro le gare d'appalto e per la re - ...“Come volevasi dimostrare, a pochi giorni dalla forzata ed inaccettabile chiusura del Centro Nemo di Messina, emerge inequivocabilmente e nella sua drammatica crudezza un’evidente interruzione del pub ...Il sindacato, attraverso le parole di Ivan Tripodi e Giuseppe Calapai, richiama ulteriormente l'attenzione sulla chiusura del Centro ...