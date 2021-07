Scherma, Sara Furno Delegato Provinciale di Benevento anche nel prossimo quadriennio (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Federazione Italiana Scherma ha confermato per il prossimo quadriennio olimpico Sara Furno quale Delegato Provinciale di Benevento. Da sempre nel mondo della Scherma Sara Furno continuerà a rappresentare nel Sannio la Federazione come segno della tradizione e dell’innovazione dello sport nobile nel nostro territorio. Una nomina che insieme alle recenti elezioni di Francesca Boscarelli nel Consiglio regionale e di Rossana Pasquino nel Consiglio nazionale, completa la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Federazione Italianaha confermato per ilolimpicoqualedi. Da sempre nel mondo dellacontinuerà a rappresentare nel Sannio la Federazione come segno della tradizione e dell’innovazione dello sport nobile nel nostro territorio. Una nomina che insieme alle recenti elezioni di Francesca Boscarelli nel Consiglio regionale e di Rossana Pasquino nel Consiglio nazionale, completa la ...

