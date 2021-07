Roma, Mourinho: “Ogni giorno è felice qui, a questi ragazzi piace lavorare” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Ogni giorno è un giorno felice per me perché a questi ragazzi piace lavorare”. Con questa frase a corredo di alcune foto dell’ultimo allenamento, José Mourinho manifesta tutta la sua felicità per il fatto di allenare la Roma. Lo Special One elogia dunque la sua squadra e il fatto che i suoi giocatori riescano a seguire alla lettera le indicazioni date in questa fase iniziale della preparazione estiva. Questo il post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) “è unper me perché a”. Con questa frase a corredo di alcune foto dell’ultimo allenamento, Josémanifesta tutta la sua felicità per il fatto di allenare la. Lo Special One elogia dunque la sua squadra e il fatto che i suoi giocatori riescano a seguire alla lettera le indicazioni date in questa fase iniziale della preparazione estiva. Questo il post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose ...

