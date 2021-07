Puglia, calo delle temperature: dalle prossime ore anche la pioggia, non esclusa la grandine In altre zone d'Europa maltempo disastroso: almeno 67 morti fra Germania e Belgio per le alluvioni (Di venerdì 16 luglio 2021) La notte, in Puglia, ha fatto registrare temperature in calo anche di dieci gradi rispetto a due notti fa. Avvisaglie di ciò che, stando alle previsioni, ci attende per la fine settimana. Più fresco e possibili temporali da stasera in zona garganica per poi estendersi alle altre zone della regione, con corredo di possibili grandinate. Nel centro dell’Europa, fra Belgio, zona olandese del Limburgo, Lussemburgo e parte occidentale della Germania, il maltempo si è tramutato in devastazione. Le alluvioni hanno ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 luglio 2021) La notte, in, ha fatto registrareindi dieci gradi rispetto a due notti fa. Avvisaglie di ciò che, stando alle previsioni, ci attende per la fine settimana. Più fresco e possibili temporali da stasera in zona garganica per poi estendersi alledella regione, con corredo di possibili grandinate. Nel centro dell’, fra, zona olandese del Limburgo, Lussemburgo e parte occidentale della, ilsi è tramutato in devastazione. Lehanno ...

