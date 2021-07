Ponte Morandi, parte il 15 ottobre il processo ai 59 indagati (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - Al via il 15 ottobre l'udienza preliminare per le 59 persone indagate per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 in cui persero la vita 43 persone. Il giudice ha fissato tre udienze alla settimana fino a tutto dicembre. Le accuse, a vario titolo, sono di crollo doloso, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, falso, omissione d'atti d'ufficio e rimozione dolosa di dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le udienze, come già accaduto, avranno luogo nella tensostruttura nell'atrio del tribunale per rispettare le norme anti contagio. I pm Massimo Terrile e Walter ... Leggi su agi (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - Al via il 15l'udienza preliminare per le 59 persone indagate per il crollo del, avvenuto il 14 agosto 2018 in cui persero la vita 43 persone. Il giudice ha fissato tre udienze alla settimana fino a tutto dicembre. Le accuse, a vario titolo, sono di crollo doloso, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, falso, omissione d'atti d'ufficio e rimozione dolosa di dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le udienze, come già accaduto, avranno luogo nella tensostruttura nell'atrio del tribunale per rispettare le norme anti contagio. I pm Massimo Terrile e Walter ...

Advertising

sulsitodisimone : Ponte Morandi, parte il 15 ottobre il processo ai 59 indagati - adowasser : @giusnico19511 Pazienza ci si abitua, infatti il segno resta ed è indelebile. Il ponte morandi crollo con il Peso l… - Pdorkmerson : RT @Khajiit27884691: 'Perché non cambi scarpe da corsa? ' No, il modello da seguire è quello del Ponte Morandi, finché non si frantuma tutt… - Khajiit27884691 : 'Perché non cambi scarpe da corsa? ' No, il modello da seguire è quello del Ponte Morandi, finché non si frantuma t… - simosim27051969 : @davidefaraone Praticamente il processo del ponte Morandi sarà prescritto prima d' essere istruito. -