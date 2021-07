Picchio non c’è più. Irrequieto, ribelle, animale politico (Di venerdì 16 luglio 2021) Picchio non c’è più. Nessuno incarnerà mai più di lui l’irrequietezza, la ribellione, certa intransigenza ideologica perfino eccessiva tipica del 1977, suo anno di nascita, che lo rendevano unico e meraviglioso. Da noi Wikipedia non dà conto di un ruolo che lo proiettò a 24 anni soltanto nell’empireo del cinema francese d’autore : era il solo protagonista maschile, inquietante e sensuale, di “A’ ma soeur” di Catherine Breillat. Era circonfuso di quella gloria, quando l’ho conosciuto, e con “Santa Maradona” di Marco Ponti si candidava a simbolo di una generazione. Irrequieto, animale politico, formato da un babbo, Fiore ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021)non c’è più. Nessuno incarnerà mai più di lui l’irrequietezza, la ribellione, certa intransigenza ideologica perfino eccessiva tipica del 1977, suo anno di nascita, che lo rendevano unico e meraviglioso. Da noi Wikipedia non dà conto di un ruolo che lo proiettò a 24 anni soltanto nell’empireo del cinema francese d’autore : era il solo protagonista maschile, inquietante e sensuale, di “A’ ma soeur” di Catherine Breillat. Era circonfuso di quella gloria, quando l’ho conosciuto, e con “Santa Maradona” di Marco Ponti si candidava a simbolo di una generazione., formato da un babbo, Fiore ...

