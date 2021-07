Patto per l’Alto Casertano, dal Pnrr ricadute positive per il rilancio turistico del territorio (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Per utilizzare al meglio le opportunità di rilancio economico garantite dal piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ci vuole spirito di coesione! Per cambiare il futuro della nostra economica bisogna partire dalle aree interne e dal turismo, sfruttando le bellezze naturali, i luoghi ed i percorsi enogastronomici che rappresentano l’identità dell’Alto Casertano. Bisogna farlo in maniera ecosostenibile, individuando e mappando i percorsi turistici e culturali che possano generare ricchezza ed occupazione“. A lanciare l’invito ad una maggiore sinergia alle istituzioni e agli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Per utilizzare al meglio le opportunità dieconomico garantite dal piano nazionale di ripresa e resilienza (), ci vuole spirito di coesione! Per cambiare il futuro della nostra economica bisogna partire dalle aree interne e dal turismo, sfruttando le bellezze naturali, i luoghi ed i percorsi enogastronomici che rappresentano l’identità del. Bisogna farlo in maniera ecosostenibile, individuando e mappando i percorsi turistici e culturali che possano generare ricchezza ed occupazione“. A lanciare l’invito ad una maggiore sinergia alle istituzioni e agli ...

