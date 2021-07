Oltre 50 vittime | centinaia di dispersi Germania devastata dalle alluvioni

Advertising

Ettore_Rosato : Le immagini che arrivano dalla Germania sono sconvolgenti. Oltre 40 morti, molti dispersi e intere comunità isolate… - mausantangelo : Sono ore drammatiche in #Germania. Forti piogge e inondazioni hanno già causato oltre 40 vittime, decine di dispers… - LauraBottici : Le immagini provenienti dalla Germania e dal Belgio, oltre che Lussemburgo e Paesi Bassi, colpiti dalle… - MonicaTedde : RT @UnioneSarda: Alluvioni in #Germania, più di 80 vittime e oltre mille dispersi - UnioneSarda : Alluvioni in #Germania, più di 80 vittime e oltre mille dispersi -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre vittime

la Repubblica

Violenti nubifragi hanno colpito i laender del nord Reno - Westfalia e della Renania - Palatinato. 58 lee un centinaio i dispersi. La cancelliera Merkel ha definito la situazione una catastrofe. Grave l'emergenza anche in Belgio e ...Nord Europa devastato dal maltempo: 59 morti in Germania, 9 in Belgio . E allesi aggiungono decine di dispersi e migliaia d i sfollati ,a blackout elettrici e contaminazione dell' acqua potabile . Disagi anche in Lussemburgo , nell'est della Francia , al confine ...Continua a salire il numero di vittime e di dispersi per le inondazioni nella Germania occidentale; tra le più colpite la Renania ...Il bilancio delle infezioni di Covid-19 in India dalla comparsa della malattia è salito oggi a oltre 31 milioni (31.026.829) dopo che sono stati segnalati 38.949 nuovi casi nelle ultime 24 ore, second ...