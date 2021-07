Nessun saluto | poi la fuga | cosa è successo tra William e Mattarella

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il mancatoal presidente, ladallo stadio per non assistere alla premiazione della squadra italiana, questa volta il principeavrebbe infranto tutte le regole del protocollo

Vale la pena fermarsi un momento a riflettere sul rigurgito razzista e antitaliano dimostrato da alcuni inglesi, sul presunto, mancatodi William al presidente Mattarella, sull'incredibile ...Non ci sarà più'Gentili signore e signori ' per salutare i passeggeri all'inizio dei voli della . La compagnia aerea ha pensato che ilpotesse creare delle discriminazioni e che alcuni, ovvero tutti ...Dalla Professional Audio Manufacturers Alliance statunitense arriva la proposta di sostituire le espressioni cavo maschio e cavo femmina con termini ...Il mancato saluto al presidente Mattarella, la fuga dallo stadio per non assistere alla premiazione della squadra italiana, questa volta il principe William avrebbe infranto tutte le regole del protoc ...