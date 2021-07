Meghan Markle e Harry impopolari negli Stati Uniti (e c’entra la Regina) (Di venerdì 16 luglio 2021) È passato più di un anno dall’allontanamento di Meghan e Harry dalla Gran Bretagna e per certi versi la situazione sembra non essere cambiata affatto: le tensioni sono ancora molto accese e lo dimostrano le dinamiche della Famiglia Reale, che fatica a digerire dichiarazioni e prese di posizione della coppia. Quando i Duchi di Sussex sono scappati dalla Corona per rifugiarsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti, la loro popolarità era al culmine: secondo l’esperta Daniela Elser milioni di americani si erano schierati dalla loro parte nella battaglia della Famiglia Reale, che avrebbe riservato grandi ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 luglio 2021) È passato più di un anno dall’allontanamento didalla Gran Bretagna e per certi versi la situazione sembra non essere cambiata affatto: le tensioni sono ancora molto accese e lo dimostrano le dinamiche della Famiglia Reale, che fatica a digerire dichiarazioni e prese di posizione della coppia. Quando i Duchi di Sussex sono scappati dalla Corona per rifugiarsi prima in Canada e poi, la loro popolarità era al culmine: secondo l’esperta Daniela Elser milioni di americani si erano schierati dalla loro parte nella battaglia della Famiglia Reale, che avrebbe riservato grandi ...

