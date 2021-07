Libero de Rienzo è morto | l’attore di Smetto Quando Voglio si è spento a 44 anni

(Di venerdì 16 luglio 2021)de. Questo 2021 continua a lasciare tutti con l’amaro in bocca e con gli occhi colmi di lacrime e se ancora tutti sono con il cuore spezzato per la morte di Raffaella Carrà, adesso l’attenzione si sposta su una notizia tragica che nessuno avrebbe mai messo in conto.de, il mondo del cinema e della serialità italiana perde un altro pezzo importante ma, soprattutto, una “giovane” promessa. Classe ’77,deè stato trovatoin casa a Roma in zona Madonna del Riposo. Ad accorgersi ...

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

Nato a Napoli, figlio dell'attore e giornalista Fiore Deaveva iniziato la sua carriera alla fine degli anni 90. Vincitore di un David di Donatello come migliore attore protagonista ...Deè morto . L'attore, 44 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa a Roma in zona Madonna del Riposo, dopo l'allarme lanciato da un amico preoccupato per le mancate risposte al ...ROMA (cronaca) - Fu Siani in Fortapasc e tra i protagonisti di Smetto quando voglio ilmamilio.it È morto all'età di 44 anni l'attore Libero De Rienzo a causa di un malore improvviso. E' stato ritr ...Una tragica morte, a soli 44 anni compiuti lo scorso febbraio: mondo dello spettacolo in lutto per la scomparsa di Libero De Rienzo ...