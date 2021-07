Le tre forme di cretinismo secondo Lombroso (Di venerdì 16 luglio 2021) All’inizio del ’900 Cesare Lombroso scoprì tre forme di cretinismo: la prima legata a individui che vivevano in zone paludose (provvisti di testa grossa). Non capivano niente. A loro volta si fidanzavano con una povera cretina che abitava nello stesso cortile. I figli erano più deficienti dei precedenti avuti con donne di città. Nel giro di poche generazioni, se la catena non veniva spezzata, avevano soggetti che regredivano a bovi umani. Per cui venivano catturati dal comune e mandati in alta montagna (alpeggio). La seconda forma di cretinismo si verificava con le prime piscine pubbliche. Siamo nel 1902: i gestori ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 luglio 2021) All’inizio del ’900 Cesarescoprì tredi: la prima legata a individui che vivevano in zone paludose (provvisti di testa grossa). Non capivano niente. A loro volta si fidanzavano con una povera cretina che abitava nello stesso cortile. I figli erano più deficienti dei precedenti avuti con donne di città. Nel giro di poche generazioni, se la catena non veniva spezzata, avevano soggetti che regredivano a bovi umani. Per cui venivano catturati dal comune e mandati in alta montagna (alpeggio). La seconda forma disi verificava con le prime piscine pubbliche. Siamo nel 1902: i gestori ...

