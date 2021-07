In ospedale per il mal di testa, viene dimesso: Davide Bistrot muore nel sonno a 18 anni (Di sabato 17 luglio 2021) La città di Sedico, in provincia di Belluno, è in lutto per la morte del 18enne Davide Bistrot, figlio di Paolo, ex palleggiatore di Serie A1 e della nazionale di volley. Stando a quanto ricostruito dalla stampa locale, il giovane avrebbe accusato nei giorni scorsi forti mal di testa. In ospedale, dopo un'ora e dopo una flebo è stato dimesso. Tornato a casa è andato a dormire e nel giro di poche ore la madre lo ha trovato senza vita nel suo letto. Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 luglio 2021) La città di Sedico, in provincia di Belluno, è in lutto per la morte del 18enne, figlio di Paolo, ex palleggiatore di Serie A1 e della nazionale di volley. Stando a quanto ricostruito dalla stampa locale, il giovane avrebbe accusato nei giorni scorsi forti mal di. In, dopo un'ora e dopo una flebo è stato. Tornato a casa è andato a dormire e nel giro di poche ore la madre lo ha trovato senza vita nel suo letto.

Advertising

HuffPostItalia : Libero De Rienzo, le sue battaglie a Procida per i carcerati e l'ospedale - GiovanniToti : Se non vi vaccinate contro il Covid risaliranno i contagi, gli accessi in ospedale e ci richiuderanno in casa. La v… - SkyTG24 : In ospedale per il mal di testa, viene dimesso: Davide Bistrot muore nel sonno a 18 anni - AlbasWorld : @DiegoFusaro Perché alcuni sono entrati vivi con gambe rotte, fratture, dopo incidenti stradali, per un attacco di… - LONVGHAIRLOUIS : @0N7Y1H3BR4V3 ti dico già che finisce male, harry e lou si incontrano in ospedale, louis perché per lavoro vuol far… -