Immissioni in ruolo ATA 2021/22 telematiche, istanze dal 22 al 29 luglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Concluso il tavolo tra Ministero dell'Istruzione e Sindacati sulle Immissioni in ruolo ATA 2021/22. La procedura sarà telematica: le funzioni saranno aperte dal 22 al 29 luglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 luglio 2021) Concluso il tavolo tra Ministero dell'Istruzione e Sindacati sulleinATA/22. La procedura sarà telematica: le funzioni saranno aperte dal 22 al 29. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Immissioni in ruolo 112mila autorizzate dal Mef: alle 16.30 speciale con Pittoni Pacifico e Gissi [VIDEO] -… - AniefTorino : Immissioni in ruolo, 112mila autorizzazioni: alle 16.30 speciale con Pittoni, Pacifico e Gissi [VIDEO] - orizzontescuola : Immissioni in ruolo, 112mila autorizzazioni: alle 16.30 speciale con Pittoni, Pacifico e Gissi [VIDEO] - ProDocente : Immissioni in ruolo, via libera a 112mila stabilizzazioni. Gissi (Cisl Scuola): “Segnale importante” [INTERVISTA] - infoitinterno : Immissioni in ruolo da concorso straordinario 2020 sui posti accantonati: vincolo triennale, da quando decorre -