Il pranzo è servito, possibile soluzione al quesito musicale (Di venerdì 16 luglio 2021) Volge a conclusione anche questa terza settimana de Il pranzo è servito che ha regalato nuove emozioni e tantissimo divertimento. Al momento c'è un nuovo quesito telefonico da risolvere e nemmeno nella puntata di venerdì 16 luglio è stata data la risposta corretta. Questa volta lo scopo del partecipante è quello di indovinare la musica che viene fatta ascoltare in studio, basandosi solamente sull'inizio e sulla fine della canzone in questione. In questa puntata a darsi battaglia sono stati l'attuale campione Francesco Maria e la new entry Bea. Dopo aver centrato i primi due quesiti, proviamo a rilasciare delle possibili soluzioni ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 16 luglio 2021) Volge a conclusione anche questa terza settimana de Ilche ha regalato nuove emozioni e tantissimo divertimento. Al momento c'è un nuovotelefonico da risolvere e nemmeno nella puntata di venerdì 16 luglio è stata data la risposta corretta. Questa volta lo scopo del partecipante è quello di indovinare la musica che viene fatta ascoltare in studio, basandosi solamente sull'inizio e sulla fine della canzone in questione. In questa puntata a darsi battaglia sono stati l'attuale campione Francesco Maria e la new entry Bea. Dopo aver centrato i primi due quesiti, proviamo a rilasciare delle possibili soluzioni ...

Advertising

PierPirla : RT @seieventisei: Marito sta guardando il pranzo è servito... Spero che vada in pensione molto, molto tardi, altrimenti la vedo malissimo. - papero60 : RT @Tommaso21597113: Il pranzo è servito… Voi avete mangiato? - seieventisei : Marito sta guardando il pranzo è servito... Spero che vada in pensione molto, molto tardi, altrimenti la vedo malissimo. - Gabriel92255374 : @RaiUno si, ma….quando finisce “ Il pranzo è servito “? Non ci piace neanche un po’!!!!! Ma anzi trasmettete dei… - silvia_medagli : @Fiammy71 Ha fatto il pranzo è servito prima del gioco finale -

Ultime Notizie dalla rete : pranzo servito Pranzo Grillo - Conte, "Tra Vermentino e pesce vi racconto come è andata" Marina di Bibbona (Livorno) 16 luglio 2021 " Lo hanno ribattezzato " il patto della spigola " e quel gustoso piatto in tavola lo ha servito lui, Sauro Guglielmi , ristoratore di fiducia di Beppe Grillo ormai da tantissimi anni. Sauro è stato il vivandiere dell'incontro tra i due leader dei Cinque Stelle nel ristorante di fiducia ...

Programmi Tv stasera venerdì 16 Luglio 2021, Film da vedere in tv attualità e intrattenimento 13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00 IL PRANZO È SERVITO Quiz con Flavio Insinua, Ginevra Francesca Pisani 14.50 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Marta vorrebbe tenere Anna con sé, ma teme che lo vero madre ...

Tendenza reboot: tornano in tv gli show anni 80 Io Donna Pranzo Grillo-Conte, "Tra Vermentino e pesce vi racconto come è andata" Prima della spigola erano stati serviti degli assaggi di antipasto di mare molto sfiziosi ... nei luoghi tanto cari a Carducci. Il pranzo era quasi finito quando sono arrivati giornalisti e operatori ...

Flavio Insinna e la storia d’amore con Adriana Riccio, ex concorrente di “Affari tuoi” Della vita privata di Flavio Insinna si sa pochissimo. È fidanzato dal 2016 con Adriana Riccio: galeotto lo studio di 'Affari Tuoi'.

Marina di Bibbona (Livorno) 16 luglio 2021 " Lo hanno ribattezzato " il patto della spigola " e quel gustoso piatto in tavola lo halui, Sauro Guglielmi , ristoratore di fiducia di Beppe Grillo ormai da tantissimi anni. Sauro è stato il vivandiere dell'incontro tra i due leader dei Cinque Stelle nel ristorante di fiducia ...13.30 TG1 TELEGIORNALE 14.00 ILQuiz con Flavio Insinua, Ginevra Francesca Pisani 14.50 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Marta vorrebbe tenere Anna con sé, ma teme che lo vero madre ...Prima della spigola erano stati serviti degli assaggi di antipasto di mare molto sfiziosi ... nei luoghi tanto cari a Carducci. Il pranzo era quasi finito quando sono arrivati giornalisti e operatori ...Della vita privata di Flavio Insinna si sa pochissimo. È fidanzato dal 2016 con Adriana Riccio: galeotto lo studio di 'Affari Tuoi'.