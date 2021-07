Gillian Anderson: “Non indosso più il reggiseno, non mi importa se il seno raggiungerà l’ombelico” (Di venerdì 16 luglio 2021) reggiseno? No grazie. Parola di Gillian Anderson. L’attrice statunitense naturalizzata britannica lo ha rivelato qualche giorno fa durante una live su Instagram. A 52 anni si è detta stanca di indossarlo: “Sono così pigra e non indosso più un reggiseno. Non posso indossarlo. Mi dispiace, non lo faccio”, ha esordito. E poi ha spiegato: “Non mi importa se il seno raggiunge l’ombelico, non lo indosso più, è troppo scomodo”. L’attrice di X Files, The Crown e Sex Education (giusto per citarne qualcuno) stava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021)? No grazie. Parola di. L’attrice statunitense naturalizzata britannica lo ha rivelato qualche giorno fa durante una live su Instagram. A 52 anni si è detta stanca di indossarlo: “Sono così pigra e nonpiù un. Non posso indossarlo. Mi dispiace, non lo faccio”, ha esordito. E poi ha spiegato: “Non mise ilraggiunge, non lopiù, è troppo scomodo”. L’attrice di X Files, The Crown e Sex Education (giusto per citarne qualcuno) stava ...

