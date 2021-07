Franco Oppini e sua moglie Ada Alberti fanno l'amore "Otto ore al giorno" (Di venerdì 16 luglio 2021) Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti, ha recentemente fatto delle dichiarazioni a proposito di alcuni retroscena hot relativi al suo matrimonio con Ada Alberti. Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti, in una lunga intervista pubblicata dal settimanale Nuovo, ha parlato della sua storia d'amore con l'astrologa Ada Alberti, facendo una dichiarazione scottante: "Il nostro segreto? Facciamo l'amore per Otto ore al giorno... Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto." Ada, a proposito di questi commenti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021), ex marito di Alba Parietti, ha recentemente fatto delle dichiarazioni a proposito di alcuni retroscena hot relativi al suo matrimonio con Ada, ex marito di Alba Parietti, in una lunga intervista pubblicata dal settimanale Nuovo, ha parlato della sua storia d'con l'astrologa Ada, facendo una dichiarazione scottante: "Il nostro segreto? Facciamo l'perore al... Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto." Ada, a proposito di questi commenti ...

