Fondazione TIM al fianco della Onlus Sanità di Frontiera per aiutare i giovani in difficoltà (Di venerdì 16 luglio 2021) (Teleborsa) – Prevenire e contrastare il disagio psico-sociale tra i giovani più vulnerabili. Con questo obiettivo Fondazione TIM ha deliberato un'erogazione in favore di Sanità di Frontiera, Onlus che realizza interventi di solidarietà per favorire l'inclusione sociale, per sostenere le attività di due nuovi centri nei quartieri di San Lorenzo e Ostiense. Fondazione TIM, che ha donato complessivamente 150 mila euro, conferma così il proprio impegno per favorire l'inclusione e il miglioramento delle condizioni sociali sul territorio. I due centri sono stati visitati da Salvatore Rossi e ...

