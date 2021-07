"Ero innamorata di lui". Dal passato di Giulia Salemi la più imbarazzante delle rivelazioni: rotto ogni tabù intimo (Di venerdì 16 luglio 2021) Giulia Salemi senza segreti. L'ex gieffina vip, fidanzata con Pierpaolo Pretelli, è sempre molto attiva sui social rispondendo anche ai followers. Ora racconta un dettaglio inedito della sua vita. "Da piccola sono stata innamorata di mio cugino”, dice. Una vera bomba che arriva dopo una serie di domande dei suoi followers. "Raccontatemi flirt, avventure e disavventure di ogni genere…", dice la Salemi. E poi sgancia la notizia, senza pensarci due volte. Poi prende di mira un fan e dice: "Attento al karma perché prima o poi arriverà anche per te". Insomma, sui social accade di tutto dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021)senza segreti. L'ex gieffina vip, fidanzata con Pierpaolo Pretelli, è sempre molto attiva sui social rispondendo anche ai followers. Ora racconta un dettaglio inedito della sua vita. "Da piccola sono statadi mio cugino”, dice. Una vera bomba che arriva dopo una serie di domande dei suoi followers. "Raccontatemi flirt, avventure e disavventure digenere…", dice la. E poi sgancia la notizia, senza pensarci due volte. Poi prende di mira un fan e dice: "Attento al karma perché prima o poi arriverà anche per te". Insomma, sui social accade di tutto dopo ...

