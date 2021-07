Diletta Leotta firmata e felice: all’anulare sinistro spunta l’anello di fidanzamento (Di venerdì 16 luglio 2021) Passeggiata in centro, a Milano, per Diletta Leotta. Appena rientrata dal suo viaggio in Turchia, la conduttrice sportiva è stata beccata dai paparazzi con un look sbarazzino accessoriato da una bottiglietta d’acqua. L’outfit casual nasconde in realtà grossi nomi della moda e a quanto pare anche… un bell’anello di fidanzamento. Nozze in vista con Can Yaman? Vacanze d’amore per Diletta Leotta e Can Yaman Diletta Leotta e Can Yaman a CapriL’estate di Diletta Leotta è iniziata a fine maggio. Insieme al fidanzato Can Yaman, si ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Passeggiata in centro, a Milano, per. Appena rientrata dal suo viaggio in Turchia, la conduttrice sportiva è stata beccata dai paparazzi con un look sbarazzino accessoriato da una bottiglietta d’acqua. L’outfit casual nasconde in realtà grossi nomi della moda e a quanto pare anche… un beldi. Nozze in vista con Can Yaman? Vacanze d’amore pere Can Yamane Can Yaman a CapriL’estate diè iniziata a fine maggio. Insieme al fidanzato Can Yaman, si ...

