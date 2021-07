(Di venerdì 16 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Elettrodomestici intelligenti, televisori che si arrotolano, dispositivi che dialogano tra loro: lahome è già realtà. L’Italpress ne ha parlato con Sergio Buttignoni, corporate marketing director di LG (guarda la videointervista qui: https://www.italpress.com/-home-e-auto-intelligenti-a-che-punto-siamo/). “I prodotti si parlano, hanno già un’interazione, ed è molto importante che abbiano una piattaforma di comunicazione aperta per poter interagire tra un brand e l’altro”, afferma Buttignoni. Nei progetti di LG anche un televisore: “inizieremo la commercializzazione nelle prossime settimane. Le ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Dalla TV arrotolabile alle smart car, il futuro è a un passo da noi - - IlModeratoreWeb : Dalla TV arrotolabile alle smart car, il futuro è a un passo da noi - - nestquotidiano : Dalla TV arrotolabile alle smart car, il futuro è a un passo da noi - CorriereCitta : Dalla TV arrotolabile alle smart car, il futuro è a un passo da noi - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Elettrodomestici intelligenti, televisori che si arrotolano, dispositivi che dialogano tra loro:… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla arrotolabile

LiberoQuotidiano.it

Nei progetti di LG anche un televisore arrotolabile: “inizieremo la commercializzazione nelle prossime settimane. Le tecnologie sono già pronte e fino a oggi sono state usate più per la parte business ...Secondo una recente indagine dell’Osservatorio Quattrozampeinfiera, l’89 per cento degli italiani che sono (o andranno) in vacanza porterà il ...