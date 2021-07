Coronavirus, risalgono i contagi: oggi 200 casi in regione (Di venerdì 16 luglio 2021) Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus , in Emilia - Romagna si sono registrati 388.272 casi di positività, 200 in più rispetto a ieri , su un totale di 19.854 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. ... Leggi su modenatoday (Di venerdì 16 luglio 2021) Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 388.272di positività, 200 in più rispetto a ieri , su un totale di 19.854 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. ...

