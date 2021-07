Comunali, ancora un no del M5S a Mastella: “Noi alternativi” (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ costretto a incassare un altro rifiuto Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento deve infatti prendere atto del no del Movimento 5 Stelle, arrivato questa mattina attraverso un post social pubblicato dal grillino Pasquale Maglione. “Mastella ogni giorno è in cerca di possibili alleanze e cerca di minare quelle altrui, un chiaro segno di debolezza politica frutto unicamente della sua incapacità amministrativa. Se Mastella ancora pensa di ottenere un sostegno dal MoVimento 5 Stelle, per interposta persona, sta guardando nella direzione sbagliata. Il Movimento 5 Stelle, alle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ costretto a incassare un altro rifiuto Clemente. Il sindaco di Benevento deve infatti prendere atto del no del Movimento 5 Stelle, arrivato questa mattina attraverso un post social pubblicato dal grillino Pasquale Maglione. “ogni giorno è in cerca di possibili alleanze e cerca di minare quelle altrui, un chiaro segno di debolezza politica frutto unicamente della sua incapacità amministrativa. Sepensa di ottenere un sostegno dal MoVimento 5 Stelle, per interposta persona, sta guardando nella direzione sbagliata. Il Movimento 5 Stelle, alle ...

Advertising

anteprima24 : ** #Comunali, ancora un no del M5S a #Mastella: 'Noi alternativi' ** - ilnazionaleit : Comunali a settembre per la variante Delta, ma al M5S Torino manca ancora il candidato sindaco - torinoggi : Comunali a settembre per la variante Delta, ma al M5S Torino manca ancora il candidato sindaco - Low652 : @La_manina__ riportando il ragionamento alle comunali di Roma ... Parioli, Fleming, Aventino etc vs periferie, mi s… - M_windu_ : @OfficialGattara Ci sono state le comunali e regionali. La vediamo diversamente, ci sta, hai probabilmente più ragi… -