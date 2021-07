Clubhouse tenta la scalata e lancia le sue chat

(Di venerdì 16 luglio 2021)continua ad evolversi con l’obiettivo di scalare la classifica dei social network più utilizzati al mondo. Quello che è nato come uno spazio web esclusivamente per discussioni audio, quindi niente post, foto e via discorrendo, si è evoluto negli ultimi tempi con l’obiettivo appunto di ottenere maggiori consensi, e lo si capisce anche dalla novità annunciata nelle scorse ore, le, arrivano le: i dettagli (Foto Giornalettismo)(1)Come riferisce l’agenzia Ansa si chiama “Backchannel”, e permette appunto di effettuare delletestuali, quindi non più solo note vocali, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse tenta

Computer Magazine

Il malwareanche di rubare i portafogli di criptovalute presenti in memoria. Tutti i dati ... della falsa app dicomparsa su Facebook e del malware camuffato da Netflix diffusosi su ...... Crossing Jordan,, Blue Bloods e Burn Notice - Duro a morire . Al cinema lo ritroviamo in ... James Denton James Denton è Lyle Parker/ Bobbie Bowman, un uomo malvagio chedi usurpare il ...Clubhouse ha lanciato la chat testuale Backchannel sull'applicazione social nata come progetto solo-audio: ecco come funziona.La famosa applicazione social audio Clubhouse vuole riprovare a tornare in auge. Per farlo, ha deciso di lanciare una partnership con TED.