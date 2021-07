Berrettini alla Laver Cup con Federer e Thiem: anche Borg lo premia! (Di venerdì 16 luglio 2021) Il momento d'oro di Matteo Berrettini continua. Sulla scia della storica finale di Wimbledon, persa con onore contro Novak Djokovic, e del ritorno alla classifica record di numero 8 del mondo del ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Il momento d'oro di Matteocontinua. Sulla scia della storica finale di Wimbledon, persa con onore contro Novak Djokovic, e del ritornoclassifica record di numero 8 del mondo del ...

Advertising

WeAreTennisITA : Berrettini alla Laver Cup ?? Arriva un'altra consacrazione per il numero 1 azzurro: la squadra Europa della Laver Cu… - ItalyMFA : Siamo d’accordo con te: è solo l’inizio! ?? ???? Congratulazioni a Matteo #Berrettini per aver portato il #tricolore a… - angelomangiante : A testa altissima!!!!! Alla pari con il n.1 salito a 20 Slam vinti come Federer e Nadal. È stato epico Matteo. Vinc… - flamanc24 : RT @WeAreTennisITA: Berrettini alla Laver Cup ?? Arriva un'altra consacrazione per il numero 1 azzurro: la squadra Europa della Laver Cup lo… - flamanc24 : RT @marcomazz: Matteo Berrettini sarà nel team Europe alla prossima @LaverCup A molti non piace, ma è indubbio che la manifestazione sia or… -