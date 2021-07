Bari, colpo a parametro zero: l’ex Palermo Mazzotta a un passo dal club pugliese (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Bari sarebbe molto vicino all’ingaggio di Antonio Mazzotta, terzino sinistro ex Palermo che nelle prossime settimane compirà 32 anni e che si è svincolato un paio di settimane fa dal Crotone Leggi su mediagol (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilsarebbe molto vicino all’ingaggio di Antonio, terzino sinistro exche nelle prossime settimane compirà 32 anni e che si è svincolato un paio di settimane fa dal Crotone

