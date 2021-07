Alluvione in Germania: morti e dispersi, case distrutte (Di venerdì 16 luglio 2021) Meteo estremo, con Alluvione in Germania. morti e dispersi, case distrutte. Europa Centrale in ginocchio, Germania sotto shock sommersa sui land occidentali. Grave maltempo anche in Belgio e Olanda Un nucleo di bassa pressione è causa di meteo avverso con maltempo eccezionale che si è abbattuto in molte parti dell’Europa Centrale. Le piogge torrenziali hanno colpito con Leggi su periodicodaily (Di venerdì 16 luglio 2021) Meteo estremo, conin. Europa Centrale in ginocchio,sotto shock sommersa sui land occidentali. Grave maltempo anche in Belgio e Olanda Un nucleo di bassa pressione è causa di meteo avverso con maltempo eccezionale che si è abbattuto in molte parti dell’Europa Centrale. Le piogge torrenziali hanno colpito con

Advertising

lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - TeresaBellanova : La mia vicinanza al popolo tedesco per la terribile alluvione che ha colpito la Germania e il centro Europa, provoc… - Agenzia_Dire : L'#alluvione in #Germania e altre notizie nelle prime pagine dei quotidiani di oggi. - saluti37 : Intanto nell'avanzatissima Germania i morti per alluvione sono saliti a 81 e oltre mille dispersi. La vera emergen… -