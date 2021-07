Whirpool, operai bloccano l’aeroporto di Capodichino (Di giovedì 15 luglio 2021) operai della Whirpool dello stabilimento napoletano di via Argine protestano contro l’avvio delle procedure di licenziamento foto pagina Fb Napoli non mollaIeri nel corso del tavolo che si è tenuto al Ministero dello Sviluppo Economico l’azienda ha confermato che avvierà le procedure di licenziamento e questa mattina gli operai della Whirpool di via Argine hanno manifestato per l’ennesima volta, bloccando l’aeroporto internazionale di Capodichino. I lavoratori hanno occupato per circa mezz’ora le corsie per l’imbarco per poi spostarsi nel piazzale davanti allo scalo ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 15 luglio 2021)delladello stabilimento napoletano di via Argine protestano contro l’avvio delle procedure di licenziamento foto pagina Fb Napoli non mollaIeri nel corso del tavolo che si è tenuto al Ministero dello Sviluppo Economico l’azienda ha confermato che avvierà le procedure di licenziamento e questa mattina glidelladi via Argine hanno manifestato per l’ennesima volta, bloccandointernazionale di. I lavoratori hanno occupato per circa mezz’ora le corsie per l’imbarco per poi spostarsi nel piazzale davanti allo scalo ...

