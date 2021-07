Tour de France 2021 | Tadej Pogacar trionfa anche in vetta a Luz Ardiden

(Di giovedì 15 luglio 2021) La maglia giallaserve il tris e, dopo il successo ottenuto ieri sul Col du Porter, si è ripetuto oggi nella Pau-Luz, ultima tappa pirenaica di questode. Proprio come ieri, inoltre, il fuoriclasse sloveno ha preceduto il danese Jonas Vingegaard e l’ecuadoriano Richard Carapaz. Da qui a Parigi, nonostante la cronometro, sarà una lunga passerella per la maglia gialla, la quale ha un vantaggio di quasi sei minuti su Vingegaard secondo. La tappa è stata frizzante sin dalle prime battute, con il gruppo che ha lasciato poco spazio ai vari tentativi di ...

