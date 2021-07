Sport Inter | chiesto Pjanic in prestito Affare possibile a una condizione

Advertising

Inter : ?? | CONFERENZA Da San Siro la conferenza stampa di presentazione della stagione 2021/22 dell'Inter: parola al CEO… - periodicodaily : Inter: il Liverpool spinge per Barella, pronta un’offerta di 70 milioni #Inter #Liverpool #Barella @giancarlopacell - interclubpavia : Calhanoglu 'Inter ripetiamoci vincendo lo scudetto' - STnews365 : Inter: Oriali verso l'addio La sensazione - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - è che si vada verso una separazio… - ilgiornale : Campionato streaming (Dazn) e asimmetrico: gironi diversi e derby di Milano il 7 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Inter

... spicca la partita trae Arsenal a Orlando (Stati Uniti) 26 LUGLIO- Arsenal a Orlando (USA) ore 0.00 SAMPDORIA - Piacenza a Temù (BS) ore 17.30 27 LUGLIO TORINO - Al Fateh a Bressanone (...Gli altri, già in ritiro a Neustift, sono infatti l'attaccante polacco Buksa e il difensore belga, arrivato dall', Vanheusden. . 15 luglio 2021Gli altri, già in ritiro a Neustift, sono infatti l'attaccante polacco Buksa e il difensore belga, arrivato dall'Inter, Vanheusden. (ANSA).L’Inter potrebbe acquistare un nuovo regista di centrocampo da alternare a Brozovic. Resta in piedi l’ipotesi Pjanic ma soltanto a una condizione ...