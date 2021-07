Si tatua “It’s coming home”, ma l’Inghilterra perde contro l’Italia e la decisione è davvero pazzesca (Di giovedì 15 luglio 2021) “It’s coming home” è il mantra che i tifosi hanno ripetuto fino allo sfinimento dall’inizio degli Europei convinti di riportare a casa un titolo che mancava dal 1966, quando una giovanissima regina Elisabetta consegnò la Coppa del Mondo nelle mani del capitano Bobby Moore, proprio in quello stadio che invece li ha visti inchinarsi alla squadra di Roberto Mancini. Il titolo è tornato a casa sì, ma in quella dell’Italia, perché l’11 luglio 2021 gli azzurri hanno reagito al gol di Shaw – centrato a soli due minuti dal fischio d’inizio – e nonostante i fischi e i cori contro sono riusciti a rientrare in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) “” è il mantra che i tifosi hanno ripetuto fino allo sfinimento dall’inizio degli Europei convinti di riportare a casa un titolo che mancava dal 1966, quando una giovanissima regina Elisabetta consegnò la Coppa del Mondo nelle mani del capitano Bobby Moore, proprio in quello stadio che invece li ha visti inchinarsi alla squadra di Roberto Mancini. Il titolo è tornato a casa sì, ma in quella del, perché l’11 luglio 2021 gli azzurri hanno reagito al gol di Shaw – centrato a soli due minuti dal fischio d’inizio – e nonostante i fischi e i corisono riusciti a rientrare in ...

Advertising

FilippoDallasen : RT @Daniele39091477: Si tatua il 10 e gli danno la maglia 20. Siamo ai livelli di “It’s coming home” My fucking Genius #Calhanoglu https:… - pratiol : RT @Daniele39091477: Si tatua il 10 e gli danno la maglia 20. Siamo ai livelli di “It’s coming home” My fucking Genius #Calhanoglu https:… - herbertharriola : RT @Daniele39091477: Si tatua il 10 e gli danno la maglia 20. Siamo ai livelli di “It’s coming home” My fucking Genius #Calhanoglu https:… - AvvolteR : RT @Daniele39091477: Si tatua il 10 e gli danno la maglia 20. Siamo ai livelli di “It’s coming home” My fucking Genius #Calhanoglu https:… - nibbio76 : RT @Daniele39091477: Si tatua il 10 e gli danno la maglia 20. Siamo ai livelli di “It’s coming home” My fucking Genius #Calhanoglu https:… -

Ultime Notizie dalla rete : tatua It’s Italia-Inghilterra, un tifoso inglese (sicuro della vittoria) si fa un tatuaggio della coppa:... Il Mattino