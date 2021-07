Scontro a Mortegliano | un' auto finisce ribaltata nel distributore di benzina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scontro Mortegliano

Il Messaggero Veneto

L'incidente sulla statale a. Se fosse stata la scena di un film ne saremo rimasti senz'altro colpiti. Invece, questo pomeriggio, sulla statale di, non c'era finzione e l'incidente tra due auto poteva finire molto peggio. Le cause sono ancora in corso di accertamento, da parte dei carabinieri dei carabinieri della Compagnia di ...Nellosono stati danneggiati anche 30 metri del guardrail centrale, che si sta attualmente ... (Visited 150 times, 150 visits today) Notizie Simili: Tremendo schianto appena fuori, ...