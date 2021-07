Salernitana, manca la squadra per la Serie A. Fabiani pronto anche a lasciare (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La Salernitana è arrivata alle ore 19 circa a Cascia, sede del ritiro pre-campionato fino fine mese. Al 15 luglio, sul foglio di mister Fabrizio Castori, la rosa appare ampiamente inadeguata al campionato di massima Serie. Non valgono a smuovere l’immobilismo l’arrivo dello svincolato Cavion (operazione imbastita durante lo scorso campionato e finalizzata nelle scorse ore) e le mancate convocazioni di Mantovani e Kupisz. Molto di più rumore fanno invece le parole e toni usati dal Ds Fabiani nell’immediatezza della ufficializzazione del calendario. Ai microfoni delle emittenti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Laè arrivata alle ore 19 circa a Cascia, sede del ritiro pre-campionato fino fine mese. Al 15 luglio, sul foglio di mister Fabrizio Castori, la rosa appare ampiamente inadeguata al campionato di massima. Non valgono a smuovere l’immobilismo l’arrivo dello svincolato Cavion (operazione imbastita durante lo scorso campionato e finalizzata nelle scorse ore) e lete convocazioni di Mantovani e Kupisz. Molto di più rumore fanno invece le parole e toni usati dal Dsnell’immediatezza della ufficializzazione del calendario. Ai microfoni delle emittenti ...

