Problemi economici per Harry e Meghan: le parole dell’esperta (Di giovedì 15 luglio 2021) Il principe Harry e Meghan Markle sarebbero alle prese con Problemi finanziari. E’ quanto riferisce l’editorialista Daniela Elser, esperta delle vicende che riguardano la Famiglia Reale. All’apparenza il bilancio di Harry e Meghan potrebbe sembrare “roseo” dopo i recenti accordi multimilionari siglati con Netflix e Spotify, ma pare non sia affatto così. Secondo Daniela Elser, Harry e Meghan devono sperare che i loro spettacoli si rivelino dei “successi incredibili” per ripianare le finanze. LEGGI ANCHE => Lite furiosa tra Harry e ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 15 luglio 2021) Il principeMarkle sarebbero alle prese confinanziari. E’ quanto riferisce l’editorialista Daniela Elser, esperta delle vicende che riguardano la Famiglia Reale. All’apparenza il bilancio dipotrebbe sembrare “roseo” dopo i recenti accordi multimilionari siglati con Netflix e Spotify, ma pare non sia affatto così. Secondo Daniela Elser,devono sperare che i loro spettacoli si rivelino dei “successi incredibili” per ripianare le finanze. LEGGI ANCHE => Lite furiosa trae ...

Advertising

deltavictor75 : @RenatoMaiaron i due soggetti da te menzionati sono solo interessati ai problemi economici di chi può evadere le ta… - giulio_galli : RT @tweetnewsit: #Cuba, giovane youtuber viene arrestata in diretta tv colpevole di aver raccontato le proteste contro la repressione del g… - Guibiz1980 : @Enrico__Costa Pensavo che quelli massacrati fossero quei padri di famiglia che di colpo si trovano senza lavoro e… - NegAdriana : RT @tweetnewsit: #Cuba, giovane youtuber viene arrestata in diretta tv colpevole di aver raccontato le proteste contro la repressione del g… - ElBondaz : Vergognoso che si mettono ad escludere alcune squadre dai loro campionati per presunti problemi economici e ad altr… -