PFIZER, UNA CATASTROFE ANNUNCIATA (Di giovedì 15 luglio 2021) Il 9 luglio, abbiamo appreso che PFIZER aveva pianificato di chiedere alle autorità di regolamentazione statunitensi ed europee di autorizzare una dose urgente di richiamo del suo vaccino COVID-19, "sulla base di prove di un maggiore rischio di infezione sei mesi dopo l'inoculazione e la diffusione della variante Delta." Leggi anche: PFIZER CHIEDERÀ AUTORIZZAZIONE PER TERZA DOSE proviene da Database Italia.

