Nomine Rai | la vera partita è solo iniziata | ecco come stanno le cose e tutti i retroscena

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 luglio 2021) La proposta di nominarenuovi componenti del consiglio d’amministrazione della Rai Carlo Fuortes e Marinella Soldi sarà ufficializzata oggi 15 luglio dal ministro dell’Economia Daniele Franco, d’accordo con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma verrà proposto per il ruolo di amministratore delegato, per l’ex Ceo di Discovery si pensa alla poltrona di presidente, nomina che potrebbe rivelarsi più complicata del previsto. Intanto Camera e Senato, dopo il rinvio della scorsa settimana, hanno eletto gli altri quattro consiglieri del cda Rai di propria nomina. 102 preferenze al Senato per Igor De Biasio, in quota Lega ...