Napoli al lavoro: che entusiasmo per Osimhen! Applausi per il primo allenamento del Napoli in Trentino. Sugli spalti dello stadio di Carciato i tifosi hanno voluto idealmente abbracciare la squadra di Luciano Spalletti. A bordo campo anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lavoro Napoli al lavoro: che entusiasmo per Osimhen! Applausi per il primo allenamento del Napoli in Trentino. Sugli spalti dello stadio di Carciato i tifosi hanno voluto idealmente abbracciare la squadra di Luciano Spalletti. A bordo campo anche il presidente Aurelio De Laurentiis che ha ...

