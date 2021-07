Mario Paciolla, un anno dopo: il dovere di chiedere giustizia (Di giovedì 15 luglio 2021) È passato un anno da quando, il 15 luglio scorso, l'operatore delle Nazioni Unite Mario Paciolla - napoletano, 33 anni - venne trovato morto nella sua casa di San Vicente del Caguán, alle porte dell'... Leggi su napolitoday (Di giovedì 15 luglio 2021) È passato unda quando, il 15 luglio scorso, l'operatore delle Nazioni Unite- napoletano, 33 anni - venne trovato morto nella sua casa di San Vicente del Caguán, alle porte dell'...

Advertising

valigiablu : Oggi a Napoli ci sarà una manifestazione pubblica per ricordare Mario Paciolla e chiedere verità e giustizia sulla… - Tg3web : Un anno fa in Colombia moriva in circostanze sospette Mario Paciolla, il cooperante napoletano che partecipava ad u… - zazoomblog : Mario Paciolla un anno dopo: il dovere di chiedere giustizia - #Mario #Paciolla #dopo: #dovere - FranceCarlucci_ : Su #Cartapressata il mio #articolo sulla II commemorazione a #Napoli per #MarioPaciolla @giustiziamario… - arosamor : RT @GenCar5: Il caso di #MarioPaciolla verso L'INSABBIAMENTO. Christian Thompson, principale indiziato PROMOSSO all'ONU, con possibilità di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Paciolla Mario Paciolla, un anno dopo: il dovere di chiedere giustizia È passato un anno da quando, il 15 luglio scorso, l'operatore delle Nazioni Unite Mario Paciolla - napoletano, 33 anni - venne trovato morto nella sua casa di San Vicente del Caguán, alle porte dell'Amazzonia colombiana. Napoli oggi lo ricorda e continua a chiedere la verità. Il ...

Paciolla:mamma,onore e verità per chi cercava mondo migliore Lo ha detto la signora Anna Motta, la mamma di Mario Paciolla, il 33nne dell'Onu che lavorava come osservatore degli accordi di pace in Colombia e che è stato trovato morto un anno fa, impiccato in ...

Spotlight. Il caso Mario Paciolla a un anno dalla morte in Colombia del cooperante italiano Rai News Morte Mario Paciolla, la madre: "Appello a chi sa, ma non parla" Nel chiostro di San Domenico Maggiore, commemorazione del cooperante internazionale, trovato morto in Colombia il 15 luglio 2020. Gli avvocati: "C'è omertà, ma le indagini stanno andando avanti" ...

Un anno fa moriva Mario Paciolla, giovane napoletano cooperante Onu Il 15 luglio del 2020, il 33enne Mario Paciolla moriva in circostanze ancora tutte da chiarire in Colombia. Ritrovato nel suo appartamento a San Vicente del Caguán in Colombia con un lenzuolo... Leggi ...

È passato un anno da quando, il 15 luglio scorso, l'operatore delle Nazioni Unite- napoletano, 33 anni - venne trovato morto nella sua casa di San Vicente del Caguán, alle porte dell'Amazzonia colombiana. Napoli oggi lo ricorda e continua a chiedere la verità. Il ...Lo ha detto la signora Anna Motta, la mamma di, il 33nne dell'Onu che lavorava come osservatore degli accordi di pace in Colombia e che è stato trovato morto un anno fa, impiccato in ...Nel chiostro di San Domenico Maggiore, commemorazione del cooperante internazionale, trovato morto in Colombia il 15 luglio 2020. Gli avvocati: "C'è omertà, ma le indagini stanno andando avanti" ...Il 15 luglio del 2020, il 33enne Mario Paciolla moriva in circostanze ancora tutte da chiarire in Colombia. Ritrovato nel suo appartamento a San Vicente del Caguán in Colombia con un lenzuolo... Leggi ...