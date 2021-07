“Mai più col reggiseno”: la rivelazione (più pratica che piccante) di un idolo dei ’90 (Di giovedì 15 luglio 2021) Il reggiseno le risulta ormai talmente scomodo da spingerla a non usarlo più. E’ quanto rivelato da Gillian Anderson, 52enne attrice di Chicago famosa soprattutto per aver interpretato il ruolo di Dana Scully nella celebre serie X-Files. L’attrice hollywoodiana ha detto di non indossare più un reggiseno perché le provoca troppo disagio, aggiungendo di non ritenere importante che il suo seno le arrivi “fino all’ombelico”. LEGGI ANCHE => La sorella di Belen fa impazzire Instagram, senza reggiseno e non solo Gillian Anderson si è confessata durante una diretta Instagram, dove ha risposto alle domande dei suoi fan. L’ex ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 15 luglio 2021) Ille risulta ormai talmente scomodo da spingerla a non usarlo più. E’ quanto rivelato da Gillian Anderson, 52enne attrice di Chicago famosa soprattutto per aver interpretato il ruolo di Dana Scully nella celebre serie X-Files. L’attrice hollywoodiana ha detto di non indossare più unperché le provoca troppo disagio, aggiungendo di non ritenere importante che il suo seno le arrivi “fino all’ombelico”. LEGGI ANCHE => La sorella di Belen fa impazzire Instagram, senzae non solo Gillian Anderson si è confessata durante una diretta Instagram, dove ha risposto alle domande dei suoi fan. L’ex ...

Giorgiolaporta : Avevamo giurato che non avremmo mai più vietato a questa o quella persone di entrare in un bar, in un ristorante de… - TeresaBellanova : Per solo un voto pochi minuti fa al Senato non è passata la richiesta di sospensiva avanzata dalla Lega. Ora più c… - NBAItalia : 'Uno dei più grandi salvataggi che vedrete mai' #NBAFinals | @Giannis_An34 - givenachancexz : La verità è che questo 'rapporto di amicizia incredibile' non è mai esistito ma era solo un rapporto tossico e di c… - BoscoMarilena : RT @APrelemi: Più vedo cose del mondo del gossip e dello spettacolo più amo i #prelemi che si fanno i fatti loro, non cedono a provocazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai più Il processo infinito serve a coprire le magagne delle toghe... Non lo si è mai fatto. Anche oggi si va a spanne, sulla base di statistiche che, a esempio, nulla dicono circa la qualità delle sentenze prodotte dagli uffici in apparenza più virtuosi, circa l'e ...

Sogno Azzurro ritorna su Rai1 giovedì 15 luglio 2021 e ci racconta una Nazionale mai vista Rivedremo quindi tutti i protagonisti di questo magico Europeo di Calcio , tornati in patria da vincitori ed omaggiati dalle più alte cariche dello Stato. Da Roberto Mancini a tutto suo staff, ...

Chi rischia di più con il Covid? Su Nature uno dei più ampi studi di analisi genomica Corriere della Sera Non lo si èfatto. Anche oggi si va a spanne, sulla base di statistiche che, a esempio, nulla dicono circa la qualità delle sentenze prodotte dagli uffici in apparenzavirtuosi, circa l'e ...Rivedremo quindi tutti i protagonisti di questo magico Europeo di Calcio , tornati in patria da vincitori ed omaggiati dallealte cariche dello Stato. Da Roberto Mancini a tutto suo staff, ...