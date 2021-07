Lutto nello sci | Federico Collini morto in un incidente stradale

(Di giovedì 15 luglio 2021), campione regionale dello slalom in Trentino, è scomparso a causa di un(screen YouTube)Aveva solo 16 annied era una giovane promessa dello sci. Un duro colpo improvviso per la Fisi in Trentino dove ieri a Sant’Antonio di Mavignola, vicino Madonna di Campiglio, il giovane èin un. Era tesserato con lo Sporting Campiglio, società alla quale è legata la sua famiglia essendo stata la madre per anni ...

Advertising

zazoomblog : Lutto nello sport: una tragedia per la Nazionale Italiana - #Lutto #nello #sport: #tragedia - MaurizioCarrar8 : RT @rej_panta: Lutto nello sport - Marisab79879802 : RT @rej_panta: Lutto nello sport - rej_panta : Lutto nello sport - YdrasVain : È vero, l'Italia è il primo paese che vince l'eurovision e gli europei di calcio nello stesso anno. Figo. Ma io son… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nello

CheNews.it

... in programma alle 17.30, porteranno in campo la maglia di Alessandro e giocheranno con ilal braccio" . La morte di Davide Bristot ha gettatosconforto amici e parenti, che li ricordano ...... si era diplomata all'ITIS Nobili e da inizio anno entra entratastaff della palestra New Life dove insegnava "Zumba Fitness" e che a seguito della tragica notizia, è rimasta chiusa per. ...CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nelle professioni, si spegne l’ingegnere Girolamo Pratillo 68 anni. Il noto e stimato professionista casertano, nominato nel 1999 Cavaliere Ordine al Merit ...Federico Collini, campione regionale dello slalom in Trentino, è scomparso a causa di un incidente stradale Aveva solo 16 anni Federico Collini ed era una giovane promessa dello sci. Un duro colpo imp ...